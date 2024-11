Eine vermisst gemeldete Frau wurde am Wochenende in ihrem Haus in Frannach in der Südoststeiermark tot aufgefunden. Wie der ORF berichtet, dürfte die 60-Jährige dort bereits Wochen gelegen haben. Zuletzt war die Frau Mitte Oktober gesehen worden, ein Bekannter habe dann etwa einen Monat später, Mitte November, bei der örtlichen Polizeiinspektion in Kirchbach die Vermisstenanzeige aufgegeben, erklärte Polizeipressesprecher Heimo Kohlbacher gegenüber dem ORF.

Im Moment deutet nichts auf ein Fremdverschulden hin. „Die Frau dürfte mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit eines natürlichen Todes verstorben sein“, so Kohlbacher. Besonders tragisch, die zahlreichen Haustiere der Frau lebten zu dem Zeitpunkt ihres Fundes noch, sie dürften sich vom Leichnam der Frau ernährt haben. Sie wurden inzwischen an Angehörige übergeben. Die Ermittlungen würden noch weitergehen, informiert die Polizei.