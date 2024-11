Autofahrer, die Sonntagmittag auf der Südautobahn (A 2) von Hartberg in Richtung Graz unterwegs waren, trauten ihren Augen nicht. Ein Lkw mit Auflieger war auf derselben Richtungsfahrbahn in Schlangenlinien unterwegs, wechselte ohne zu blinken die Fahrspuren und rollte zeitweise auch auf dem Pannenstreifen dahin. Mehrere Notrufe gingen bei der Polizei-Landesleitzentrale ein, sofort wurde eine Streife der Autobahnpolizei Hartberg losgeschickt.

Kurz nach der Anschlussstelle Bad Waltersdorf trafen die Polizisten das Schwerfahrzeug, machten ähnliche Wahrnehmungen und konnten den Lkw stoppen. Der 47 Jahre alte Lenker aus Litauen wirkte verdutzt und reagierte den Polizisten gegenüber unhöflich. „Er wusste nicht, warum man ihn angehalten hatte“, berichtet Michael Martinelli von der Landespolizeidirektion. Ein Alkomat-Test mit dem Lenker wurde durchgeführt, das Ergebnis erstaunte auch die Beamten: Der Litauer hatte 2,3 (!) Promille Alkohol im Blut.

An eine Weiterfahrt war nicht zu denken, dem Berufskraftfahrer wurde der Führerschein an Ort und Stelle abgenommen, der Lkw abgestellt. Der Mann wird wegen mehrerer Verwaltungsübertretungen angezeigt. Wie lange er schon in diesem Zustand unterwegs war, ist nicht bekannt.