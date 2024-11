Eine Ära im steirischen Weinbau geht im kommenden Frühjahr zu Ende. Werner Luttenberger, seit 25 Jahren in leitender Position im Referat Weinbau in der Landwirtschaftskammer tätig, geht im April in Pension. Sein Nachfolger steht seit Freitag fest: Martin Palz (48), derzeit noch Fachberater im Bezirk Leibnitz mit 2800 Hektar Anbaufläche, wird neuer steirischer Weinbaudirektor. Er setzte sich in einem Hearing klar durch.

Martin Palz ist ein erfahrener Weinbaufachmann, heißt es in einer Aussendung der Landwirtschaftskammer. Seit 22 Jahren sei er engagierter und kompetenter Weinbaufachberater und begleite Weinbaubetriebe in der gesamten Steiermark, vorrangig im Bezirk Leibnitz, zu Fachfragen. Außerdem sei er versierter Fachjuror bei nationalen und internationalen Weinbewertungen. Auch im Marketing hat er als Organisator und Geschäftsführer der steirischen Weinwoche in Leibnitz reichlich Erfahrung.

„Der angehende Weinbauchef ist ein ausgewiesener Weinbauexperte mit fundiertem Wissen, großer Erfahrung und hohem Verantwortungsbewusstsein“, ist Kammerdirektor Werner Brugner überzeugt.