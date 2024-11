Es sind die banalen Tätigkeiten, die das Arbeitsleben so mühsam machen – und denen ein Grazer Softwareunternehmen den Kampf angesagt hat: Eintöniges, Unkreatives, sich Wiederholendes soll nach Willen des 500 Mitarbeiter starken Teams von Netconomy bald der Vergangenheit angehören. Ihr Lösungsansatz: Künstliche Intelligenz.

„Unser Ziel ist nicht, mit Künstlicher Intelligenz Arbeitsplätze abzuschaffen. Das Bestreben ist vielmehr, dass sich Mitarbeiter in ihrem Job auf das Wesentliche konzentrieren können und alles, was an der Arbeit langweilig und wenig sinnstiftend ist, an die Künstliche Intelligenz auszulagern“, sagt Thomas Ziegler. Sein eigener Job als „Chief Customer Officer“ besteht darin, die Digitalisierungsprojekte der Kunden von Netconomy voranzutreiben. Dabei handelt es sich vor allem um Handelsunternehmen wie Douglas, Migros oder XXXLutz. Rund 30 Unternehmen, vorwiegend größere Konzerne, nehmen die Dienste von Netconomy in Anspruch.

Große Handelsunternehmen stehen vor der Herausforderung, eine schier unüberblickbare Zahl an Produkten auf ihren digitalen Verkaufsplattformen anzupreisen. Das bedeutet zähe Kleinstarbeit: Jeder einzelne Artikel benötigt eine Produktbeschreibung, die sich nicht wiederholt und das Kundeninteresse weckt. „Das bringt für den Handel große Probleme mit sich, jede einzelne Produktbeschreibung muss von Menschen verfasst werden, meist mit nur kargen oder unbrauchbaren Informationen der Lieferanten. Künstliche Intelligenz kann darauf hintrainiert werden, diese Texte mit allen verfügbaren Informationen aus Bereichen wie dem Internet oder Herstellerinformationen zu erstellen“, sagt Ziegler.

Ob die künstlich generierten Texte dann auch wirklich lesbar und informativ sind, solle weiterhin im menschlichen Ermessen liegen, die Texter sollen also über das künstliche Produkt drüberlesen, so die Idee der Netconomy. Damit ließen sich enorme Kosten sparen, ohne Personal zu entlassen, rechnet Ziegler vor. „Künstliche Intelligenz ermöglicht es, Menschen sinnvoll mit dem Feinschliff von Texten zu beschäftigen – und hebt damit die Absprunghöhe menschlicher Entscheidungen.“

Die Technologie lasse sich auch auf andere kleinteilige, repetetive Tätigkeiten übertragen, etwa die Preisgestaltung, die im Handel nach wie vor mühsame „Handarbeit“ bedeutet. Netconomy setzt dabei auf die Forschungsvorarbeit großer Technologieunternehmen wie Microsoft oder Open AI, wo etliche Milliarden in den technischen Hintergrund der Künstlichen Intelligenz investiert werden. „Unser Fokus ist es, diese Forschungsergebnisse in der Praxis zu erproben und für die Wirtschaft erlebbar zu machen“, sagt Ziegler. Netcononmy beschäftigt vorwiegend Softwareentwickler, die aus dem Grazer Raum rekrutiert werden. Der Hochschulstandort locke viele helle Köpfe aus der ganzen Welt an, so Ziegler, der Mitarbeiter aus 38 Nationen im Unternehmen verzeichnet.

Über den gesamten Globus verteilt ist auch die technische Infrastruktur, die es braucht, um die Künstliche Intelligenz zum grübeln zu bringen. Netconomy betreibt selbst keine Computerzentren, sondern verlässt sich auf die Cloud-Internetdienste der großen Anbieter wie Google oder Microsoft. Dass deren Computerserver extrem energiehungrig sind, ist man sich bei Netconomy bewusst: „Die enorme Rechenleistung, die es für Künstliche Intelligenz braucht, verursacht hohe Emissionen an Treibhausgasen. Wir kompensieren das Doppelte des verursachten CO 2 -Ausstoßes, indem wir in Projekte wie Aufforstung oder Solarenergie investieren“, sagt Ziegler.

Den Belastungen für die Umwelt durch Künstliche Intelligenz stellt er positive Effekte für die Wirtschaft gegenüber: 1,4 neue Arbeitsplätze sollen durch jeden Job entstehen, der von Künstlicher Intelligenz übernommen wurde, zitiert er aktuelle Marktstudien. „Menschen müssen verstehen, dass Künstlicher Intelligenz keine Bedrohung, sondern eine Chance ist. Sie wird uns die Jobs nicht wegnehmen, sondern besser machen.“