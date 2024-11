Die Wiesen, die sonst das Zuhause Nina Schweinzger Hennen sind, sind leer. Denn der Betrieb der Geflügelwirtschaftsmeisterin in Labuttendorf im Bezirk Leibnitz liegt im steirischen Hochrisikogebiet. Daher ist für ihre 6000 Hennen Stallpflicht angesagt. Denn obwohl es noch keinen akuten Fall in der Steiermark gibt, konnte das Virus bei einem Wildvogel in der Region festgestellt werden. Ein falscher Schritt könnte für ihre Hennen daher zur Todesfalle werden. „Wenn das Virus in den Stall käme, dann sind binnen zwei Tagen Dreiviertel der Tiere verendet“, sagt Schweinzger.