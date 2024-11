Ob steirische Milch, Apfel, Kren, Kernöl oder Schoko - es sind primär kulinarische Produkte, die das „Grüne Herz“ zeigen und weit in die Welt hinaustragen. Mindestens 23 Millionenfach ist das Symbol von Steiermark Tourismus auf Produkten von 20 steirischen Unternehmen derzeit zu sehen. Und es ist eine Marke mit erheblichem Wert: So belegt die Steiermark Platz 29 unter 1000 Marken in Österreich, was ihre starke Position im Wettbewerb unterstreicht. Von über 12.000 Befragten wird sie als besonders authentisch, charmant und einzigartig eingeschätzt.