Es war ein lauter Knall in den frühen Morgenstunden im oststeirischen Wallfahrtsort: Kurz nach vier Uhr wurde der Bürgermeister von Pöllauberg, Gerald Klein, am Handy angerufen: Der örtliche Bankomat, der im Gemeindeamt positioniert war, wurde gesprengt. Die Polizei war bereits vor Ort. Derzeit ist eine Großfahndung in der Region im Laufen.

Täter sind flüchtig

„Die heftige Detonation hat viele Nachbarn rundherum wachgerüttelt“, so Klein im Gespräch mit der Kleinen Zeitung. Der Bankomat befindet sich im Ortszentrum, gegenüber einem Kaufhaus. Laut Klein seien dort auch sämtliche Auslagenscheiben durch die Wucht der Explosion kaputtgegangen, der Sachschaden dürfte erheblich sein.

Zahlreiche Polizeistreifen aus dem Bezirk standen daraufhin im Einsatz. Auch eine Alarmfahndung nach den flüchtenden Tätern wurde eingeleitet. Sie dürften den Geldautomaten durch massiven Einsatz von Sprengstoff in die Luft gejagt haben, danach flüchteten sie samt Bargeld in bislang unbekannter Höhe. Seither fahndet die Polizei nach zwei dunkel bekleideten und voll maskierten Tätern, die offenbar mit einem dunklen Klein-Pkw vom Tatort geflüchtet sind.

Schwangere im Spital

Aufgrund der enormen Sprengkraft wurden auch umliegende Gebäude beschädigt. In einem davon lebt eine hochschwangere Frau. Sie wurde zur medizinischen Abklärung in ein Krankenhaus gebracht, so die Polizei.

Neben der Polizeiinspektion Pöllau und zahlreichen weiteren Einsatzkräften stehen zur Stunde auch Polizeihubschrauber, Drohnen und Kriminalisten im Einsatz. Die Diebstahlgruppe des Landeskriminalamtes (LKA) Steiermark hat die Ermittlungen übernommen und auch schon erste Vernehmungen durchgeführt. Beamte der Tatortgruppe sichern die Spuren, auch die Auswertung der Aufzeichnungen der Videoüberwachung ist bereits im Gange.

Hinweise zu den flüchtigen Tätern nimmt das LKA Steiermark entgegen: Tel. 059133/60-3333