Am Donnerstagmorgen war ein junger Lenker gegen sieben Uhr mit seinem Kleintransporter in Richtung Ungerdorf unterwegs, als er in einer Kurve aus bisher unbekannter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Der Transporter kippte und stürzte in den angrenzenden Straßengraben.

Bei der Ankunft der Einsatzkräfte hatte ein Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr Jagerberg den eingeklemmten Fahrer bereits befreit und erstversorgt. Feuerwehrarzt Wolfgang Lechner untersuchte den Verunfallten und übergab ihn anschließend dem Rettungsdienst. Zur Sicherheit aller Beteiligten wurde die Landesstraße abgesichert und ein Brandschutz aufgebaut.

Einsatz dauerte drei Stunden

Mit Unterstützung des Wechselladefahrzeugs der Freiwilligen Feuerwehr Feldbach konnte der Kleintransporter fixiert, aus dem Straßengraben gehoben und sicher abgestellt werden. Insgesamt standen 21 Feuerwehrleute von den Freiwilligen Feuerwehren Jagerberg, Grasdorf und Wetzelsdorf im Einsatz. Zusätzlich waren drei Mann der FF Feldbach, die Polizei, die Straßenmeisterei und ein Abschleppunternehmen vor Ort. Der Einsatz dauerte drei Stunden.