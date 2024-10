Jene, die Hilfe brauchen und jene, die helfen wollen zusammenzuführen ­– das ist das Ziel der neuen Zeit-Hilfs-App. „Die Gesellschaft hat sich verändert“, so Verena Vernier von der Landentwicklung Steiermark. Wohnt die Ursprungsfamilie etwa nicht im selben Ort, sei die Kinderbetreuung oft eine große Herausforderung. „Menschen, die zugezogen sind, kennen oft die Nachbarn nicht, wissen nicht, wen man um Hilfe fragen kann.“ Und Einsamkeit gerade unter älteren und alten Menschen sei auch am Land kein Fremdwort mehr. Die neue App will künftig Angebote von Gemeinden, Institutionen und Privaten zusammenbinden und online verfügbar machen. Die Projektleiterin: „Hilfe ist, wenn ich eine Antwort auf meine Frage kriege.“