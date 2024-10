Elf Unfälle an steirischen Eisenbahnkreuzungen mussten heuer bereits verzeichnet werden – mehr als durchschnittlich in einem gesamten Jahr erreicht werden. Aufgrund dieser besorgniserregenden Entwicklung hat das Verkehrsressort des Landes Steiermark in Zusammenarbeit mit der ÖBB, der Steiermarkbahn und der Polizei dazu veranlasst, eine gezielte Verkehrssicherheitskampagne zu starten. Unter dem Namen „Sicha umi!“ richtet sich die Initiative besonders an die Bevölkerung entlang der betroffenen Bahnstrecken. Denn ein besonders tragisches Merkmal von Bahnübergangsunfällen ist, dass rund 85 Prozent der Verunglückten innerhalb eines Radius von zehn Kilometern wohnen.