Am Mittwoch, 9. Oktober gegen 14 Uhr stürzte eine 59-jährige Grazerin im Bus, als dieser losfuhr. Sie wurde dabei im hinteren Kopfbereich verletzt. Nach ihren Angaben ließ sie die Haltestange los, um einem jungen Mann Platz zu machen.

In diesem Moment fuhr aber der Bus von der Haltestelle Keplerbrücke in Richtung Hauptbahnhof an, weshalb der junge Mann gegen die Frau stieß und sie daraufhin stürzte.

Der unbekannte junge Mann leistete nach dem Unfall sofort Erste Hilfe, verließ die Unfallstelle jedoch, bevor die Einsatzkräfte eintrafen. Die Frau wurde zur weiteren medizinischen Versorgung ins LKH Graz gebracht.

Die Polizei ersucht nun den unbekannten Mann, der Erste Hilfe geleistet hat, sich zu melden: Verkehrsinspektion I, Tel. 059133/65-4110