33.900 und damit 2,7 Prozent aller Steirer sind aktuell Mitglied der evangelischen Kirche. Bei der letzten Volkszählung vor gut 20 Jahren lag der Anteil noch bei 4,3 Prozent. Gleich wie in der katholischen Kirche nimmt die Zahl der Mitglieder stetig ab – und ein Ende des Trends ist nicht in Sicht. Hinzu kommt, dass die hohe Inflation die Gemeinden zuletzt finanziell nochmals geschwächt hat. Und: Gleich wie in anderen Bereichen nimmt auch in der evangelischen Kirche die Bereitschaft ab, ein Ehrenamt gleich für mehrere Jahre zu übernehmen. Darauf reagieren will die Evangelische Kirche Steiermark nun mit einem Konzept, das federführend von den Gemeinden und damit von der Basis mitgetragen wird – und das am Wochenende Thema im steirischen Kirchenparlament war.