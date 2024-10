Ein 21-Jähriger aus dem Bezirk Liezen ist am Wochenende bei einer Bergtour in Liezen tödlich verunglückt. Die Mutter des Mannes erstattete am Samstag Anzeige, nachdem ihr Sohn am Freitagabend nicht wie vereinbart nach Hause gekommen war, so die Polizei.

Der 21-Jährige machte Freitagmittag eine Bergtour auf den Kosennspitz (Bezirk Liezen). Rund 60 Einsatzkräfte der Bergrettung suchten nach dem Mann, auch eine Handypeilung wurde veranlasst. Am Vormittag nahm ein Suchtrupp der Bergrettung eine Person am Loasteig auf einer Höhe von rund 1000 Meter wahr.

Doch die Besatzung des Rettungshubschraubers C14 konnte bei ihrem Eintreffen nur mehr den Tod des 21-Jährigen feststellen. Der Mann war offenbar abgestürzt und seinen Verletzungen erlegen.