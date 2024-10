In einem Gasthaus in der Gemeinde Großklein, im Bezirk Leibnitz, wurden am Samstag drei Erwachsene von einem Hund gebissen und verletzt. Ein Urlauberpaar aus Linz besuchte gegen 13.45 Uhr laut Informationen des Roten Kreuzes gemeinsam mit ihrem Hund eine Lokalität, zwei weitere Tiere waren bereits anwesend. Laut ersten Informationen der Polizei gerieten zwei Hunde - ein Deutscher Schäferhund und ein Labrador - aneinander. Beim Versuch des Trennens der beiden Rivalen durch die jeweiligen Besitzer wurden sowohl die Urlauber an der Hand, als auch die Besitzerin des Lokals am Bein verletzt. Auch die Hunde verletzten sich bei ihrem Kampf.

Die verletzten Personen wurden mit zwei Rettungswagen ins LKH Wagna gebracht. Zuvor musste der Einsatzort von der Polizei gesichert werden. Weitere Informationen zum genauen Unfallhergang konnten bisher noch nicht geklärt werden.