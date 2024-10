Gemeinsam macht alles, was man tut, gleich viel mehr Spaß. Bestätigung findet dieser Satz in allen Lebenslagen, genauso deshalb auch im Sport. Wenn die Leidenschaft einzelner in einer Gruppe voller Gleichgesinnter exponentiell verstärkt wird, entsteht eine beinahe berauschende Dynamik, die dazu motiviert, seine eigenen Grenzen auszutesten – und vielleicht darüber hinauszugehen.