Hat es Sie am Samstagmittag einmal oder gar zweimal erschreckt, als Ihr Smartphone schrille Töne von sich gegeben hat? Ja? Eigentlich gut so. Denn das Katastrophenwarnsystem „AT-Alert“, das über das Mobilfunknetz (Cell-Broadcast) ausgespielt wurde, erlebte seine bundesweite Generalprobe. Dabei war das akustische Warnsignal ganz schön laut. Das musste auch eine Trauergesellschaft in Kärnten erfahren, als plötzlich in der Kirche Mobiltelefone schrillten. In der Bim, beim Einkaufen oder im Wirtshaus – laute Handys nahm man überall in Österreich wahr. Denn der Ton war auch bei Geräten, die auf lautlos geschaltet waren, deutlich zu hören. Um die Warnung nicht zu erhalten, musste man sein Handy in den Flugmodus versetzen oder ganz ausschalten.