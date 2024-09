Zu schnell, viel zu schnell hat sich die Großwetterlage über der Partnerschaft gedreht. „Es war alles himmelblau. Am Anfang halt“, sagt derjenige, der auf der Suche nach der großen Liebe war. Nach der Teilnahme bei der ORF-Sendung „Liebesg’schichten und Heiratssachen“ flogen dem 62-jährigen Steirer eine Unzahl von Briefen zu. Und ein Herz. Doch mittlerweile hängt der Himmel statt voller Geigen eher voller Gewitterwolken. Aus zwei Verliebten sind zwei Streitparteien geworden. Himmelblau war einmal. Am Zivilgericht in Graz sieht man sich wieder. Wobei: Man würdigt sich keines Blickes. Der Herzbube fordert nämlich von seiner Herzdame 43.000 Euro zurück. „Die hab‘ ich ihr sicher nicht geschenkt. Das war ein Darlehen“, findet er. „Sie hat es ihm herausgelockt“, sagt sein Anwalt.