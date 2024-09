Eine Steirerin oder ein Steirer konnte am Sonntag jubeln – sie oder er hat den erst vierten Siebenfach-Jackpot in der Geschichte der Österreichischen Lotterien gewonnen. Damit hat der Gewinner in Kürze 11.152.282,90 Euro am Konto, das ist die zweithöchste Summe, die ein Solo-Sechser in der 38-jährigen Lotto-Geschichte je erzielt hat. Der Gewinn geht auf einen Quick-Tipp und zwölf Tipps zurück, wobei der sechste Tipp der Spielerin oder dem Spieler besonders Glück brachte.