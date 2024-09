Was für ein Fest! Überschwänglichen Jubel und ein volles Haus gab es beim Gasthaus Ebner-Hollerer in Bruck: „Es ist der Wahnsinn, wie viele Leute heut‘ gekommen sind, um mit uns zu feiern“, freute sich Reinhard Hollerer mit seiner Ingrid. „Ganz Übelstein ist heute hier bei uns versammelt.“ Zu Recht, denn unter mehr als 160 teilnehmenden Betrieben hat man bei der Kleine Zeitung-Publikumswahl zu den beliebtesten Wirtsleuten steiermarkweit sensationell Rang 4 erreicht. Die Kleine Zeitung, Steiermark Tourismus und die Firma Almholz stellten sich als Gratulanten ein. Als Trophäe steht nun beim Wirtshaus (gelegen direkt am Murradweg, drei Kilometer südlich von Bruck an der Mur) eine exklusiv gekennzeichnete Steiermark-Herzbank.