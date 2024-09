Ob in der Mathematik, der Physik oder der Philosophie – in zahlreichen Bereichen der Forschung wird bereits künstliche Intelligenz (KI) angewandt, um unter anderem bei der Analyse von Daten zu unterstützen. Wissenschaftlerin Isabell Piantschitsch kennt sich damit aus, schließlich ist die gebürtige Weststeirerin in allen drei Disziplinen daheim. „KI ist inzwischen in den meisten sozialen und geisteswissenschaftlichen Bereichen angekommen, auch in der Naturwissenschaft werden große Datensätze damit analysiert und ,machine learning‘ angewandt, doch wenige setzen sich bislang mit der Bedeutung von KI als Forschungsmethode auseinander“, so die Wissenschaftlerin.