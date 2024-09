Asylwerber und Messerattacke – das löst bestimmte Assoziationen aus. Der Fall, der am Freitag im Straflandesgericht Graz verhandelt wurde, ist aber deutlich anders gelagert: Ende Mai soll der Angeklagte (25) in einer Asylunterkunft in Graz-Umgebung im Streit einen Landsmann mit einem Messer attackiert haben. Hätte das Opfer den Stich nicht abgewehrt, wäre es wohl an Kopf oder Hals getroffen worden. So blieb ein nicht einmal blutender Kratzer am Unterarm.