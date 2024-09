Über das von ihm selbst fabrizierte Nacktfoto ärgert sich der Mann noch heute: „Ja, ich hab‘s ihr geschickt. Und glauben Sie mir, ich bin alles andere als stolz darauf. Es ist der Wahnsinn, was sie mir aber dann angetan hat – in einer kleinen Ortschaft bleibt ja immer was hängen. Und dann kam sie auch noch mit Geldforderungen“, erklärt das Opfer beim Prozess.