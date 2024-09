Sind Garderoben-Symbole in Kindergärten noch zeitgemäß?

In Wien ist eine Debatte entfacht, weil angeblich die Symbole aus den Kindergarten-Garderoben verbannt werden sollen. In der Steiermark heißt es von einem privaten Träger, dass in neueren Einrichtungen mit Fotos bzw. Namen der Kinder statt Symbolen gearbeitet wird.