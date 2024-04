Missbrauchsverdacht im Kindergarten. Eine Schlagzeile, die immer erschüttert. Erst im Februar stand ein erneuter Verdacht gegen einen Wiener Pädagogen im Raum. Zuletzt rütteln Verdachtsfälle im Jahr 2022 in Wien und Graz auf. In der Bundeshauptstadt reagierte man daraufhin, und etablierte eine Kompetenzstelle für Kinderschutz in der Elementarpädagogik. Heuer im Jänner nahmen in Wien verpflichtende Kinderschutzbeauftragte ihre Arbeit auf. Auch für alle Schulen in Österreich gilt bis Herbst, dass sie Kinderschutzkonzepte vorlegen müssen.