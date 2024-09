Der Himmel ist grau gefärbt, es regnet in Strömen. Ein paar Tafelklassler strahlen trotzdem, während sie ihre Schultüten unter viel zu großen Regenschirmen Richtung Schule tragen. Dort, in den neuen Schulgebäuden in Graz-Reininghaus, tummeln sich am Montagmorgen nicht nur Schülerinnen und Schüler. Bildungsminister Martin Polaschek (ÖVP) und Bildungslandesrat Werner Amon (ÖVP) haben zur Pressekonferenz geladen.