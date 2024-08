Ins Landeskrankenhaus Judenburg wurde Samstagnachmittag eine 54 Jahre alte Frau eingeliefert. Sie war kurz vor 16 Uhr auf der B 96 Richtung Teufenbach-Katsch unterwegs, als sie aus bisher unbekannter Ursache von der Fahrbahn abkam. In der Folge überschlug sich ihr Fahrzeug und landete in der angrenzenden Wiese am Dach. Durch den Überschlag wurde die 54-Jährige vermutlich leicht verletzt.