Eine Kurve noch, ja die Wildkräuter in der Hand nicht verlieren, die passen doch so perfekt auf den Esstisch im Puppenhaus. Ob Mama oder Papa noch ein Saftpackerl im Rucksack haben? Oder soll ich warten, damit ich in der Hütte meinen eigenen, großen Apfelsaft bestellen kann? Hmm, und vielleicht gibt‘s auch eine Frittatensuppe? Ah, Moment, die Eltern wissen gerade nicht wohin. Ahja, sie haben die Weg-Markierung gefunden. Weiter geht‘s, bald sind wir da.