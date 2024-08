Kurz vor acht Uhr am Samstagmorgen wurden die Feuerwehren Eibiswald und Hörmsdorf (Bezirk Deutschlandsberg) zu einem Garagenbrand gerufen. Aus einer Doppelgarage drang Rauch aus, das Feuer konnte rasch gelöscht werden. Der Brand war auf die Ausbruchsstelle rund um einen E-Scooter beschränkt, heißt es von der Feuerwehr. Ob oder wie der E-Scooter den Brand ausgelöst hat, ist laut Polizei noch unklar. Die in der Garage gelagerten Gegenstände und ein Auto wurden stark in Mitleidenschaft gezogen.

Insgesamt standen 29 Feuerwehrleute mit fünf Fahrzeugen sowie die Polizei und das Rote Kreuz im Einsatz.