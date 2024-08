Bevölkerungszahlen: Graz hat österreichweit größtes Plus, Leoben größtes Minus

Innerhalb eines Jahres plus 1,4 Prozent (4270 Personen) in der Landeshauptstadt, minus 1,2 Prozent (731 Personen) in Leoben. Rekordwert bei steirischer Einwohnerzahl geht auf deutliche internationale Zuwanderung zurück.