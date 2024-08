Ein aufmerksamer Nachbar hat am Sonntagabend den Notruf abgesetzt: Er hatte in Weißkirchen einen Brand bei einer Mülltonne und bei der Garage daneben bemerkt. Das Feuer hatte von der Kunststofftonne auf die Holzvertäfelung der Fassade und schlussendlich auf den Dachstuhl der Garage übergegriffen.

Asche löste Brand aus

Dem derzeitigen Erhebungsstand nach dürfte ein 72-Jähriger aus dem Ortsteil Möbersdorf bereits am Vortag des Brandes gegen Mittag seinen Holzkohlegrill benützt haben, berichtet die Polizei. Am Abend leerte der Mann die Asche in einen Metalleimer und stellte diesen vorsichtshalber mitten am Grundstück ab. Am Tag darauf gegen 17 Uhr leerte der Mann die vermeintlich kalte Asche in die Restmülltonne, die direkt neben der Garage des Hauses stand. Dort entstand dann das Feuer.

Löschversuche mit Wasser aus einer Regentonne verliefen erfolglos. Beim Eintreffen der alarmierten Feuerwehr stand der Dachstuhl bereits in Flammen.

Schwerer Atemschutz

Im Einsatz waren die Feuerwehren Baierdorf, Zeltweg-Stadt und Weißkirchen mit 35 Kräften sowie sechs Fahrzeugen. Sie konnten den Brand unter Einsatz von schwerem Atemschutz rasch unter Kontrolle bringen. Nach rund eineinhalb Stunden konnte „Brand aus“ gegeben werden. Ebenfalls vor Ort waren Rotkreuz-Einsatzkräfte und die Polizei. Bei dem Feuer wurde niemand verletzt, die Höhe des Sachschadens steht noch nicht fest.