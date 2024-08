Beim Abstieg vom Hohen Dachstein ist eine 54-jährige Burgenländerin am Samstag in eine vier Meter tiefe Gletscherspalte gestürzt und hat sich dabei verletzt. Die Frau war beim Versuch die Spalte zu überspringen über 25 Meter abgerutscht und vollkommen bewegungsunfähig zwischen den Eiswänden eingeklemmt worden. „Wenn man in so steilem Gelände ausrutscht, hat man auf dem Glatteis keine Chance mehr sich abzufangen“, sagt Michael Gruber Alpinpolizist und Bergretter von der Bergrettung Hallstatt. Die Bergrettung konnte die 54-Jährige aus der misslichen Lage befreien. Sie wurde ins Krankenhaus Schladming geflogen.