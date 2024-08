Der Führerschein ist für viele ein großer Schritt Richtung Freiheit und Erwachsensein. Dass der Reiz für junge Menschen nicht mehr ganz so groß sein dürfte, zeigt eine Erhebung der Statistik Austria. Denn in Österreich hat die Zahl der ausgestellten B-Führerscheine 2023 im Vergleich zum Jahr davor um 3,8 Prozent abgenommen. Ein noch deutlicheres Bild zeigt sich in der Steiermark. Hier liegt die Abnahme sogar bei rund fünf Prozent. „Wir haben natürlich einen Rückgang, aber er ist leicht und noch nicht massiv bemerkbar“, sagt Karl-Heinz Stummer, Fachgruppensprecher der Fahrschulen in der Wirtschaftskammer Steiermark. Einen Unterschied zwischen Fahrschulen in der Stadt und am Land gebe es dabei nicht.