Sichtlich aufgeregt sitzt der Beschuldigte im Gerichtssaal: „Die U-Haft ist katastrophal für mich. Ich will heim zu meiner Frau und meinem Kind“, sagt er bei seiner Verhandlung am Straflandesgericht. Richterin Kornelia Philipp entgegnet ihm: „Dann erklären Sie mir bitte, warum? Vier Monate zuvor wurden Sie wegen Betrugs verurteilt. Und dann betrügen Sie wieder. Warum?“ – „Ich will ehrlich sein. Ich hatte bis dahin ja keine Konsequenzen. Ich dachte, es passiert mir eh nix“, weist er auf seine damals bloß bedingt ausgesprochene Haftstrafe hin, „erst jetzt im Gefängnis spüre ich was ...“