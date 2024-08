Die Spannung bei 12.646 Tafelkasslern steigt: Doch bevor der Betrieb am 9. September in den steirischen Schulen losgeht, sind (auch) noch Hausaufgaben seitens der Bildungsdirektion fällig. So werden am 22. August erneut freie Lehrer-Stellen an den Pflichtschulen ausgeschrieben. 209 sind es insgesamt, bestätigt man im Bildungsressort (bei Landesrat Werner Amon, ÖVP).