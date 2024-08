Noch bleibt das Wetter an diesem langen Wochenende hochsommerlich. Für Donnerstag wie auch für den Fenstertag am Freitag sind in der Steiermark zwischen 30 und 33 Grad Celsius prognostiziert. Aber an beiden Tagen kann es gegen Nachmittag zu Regenschauern und auch Gewittern samt Böen kommen. Vor allem in der Obersteiermark dürfte es dann vermehrt auch zu starken Niederschlägen kommen, die auch richtig Süden weiterziehen können.

Das Wetter am Wochenende

Der Samstag dürfte grundsätzlich sonnig beginnen, auch wenn noch Restwolken bzw. Nebelfelder von den Gewittern des Vortrages vorüberziehen. In der südlichen Steiermark sind wieder Temperaturen über 30 Grad möglich und wahrscheinlich, besonders zwischen Leibnitz und Bad Radkersburg dürfte es wieder sehr heiß werden. Im Norden dürfte es hingegen mit um die 28 Grad etwas kühler bleiben. Und auch am Samstag kommt es ab Nachmittag wieder zu Schauern und Gewittern, vereinzelt sind diese auch im Süden möglich.

Entspannung zeichnet sich ab Sonntag ab, wenn eine Kaltfront von Westen über Österreich zieht und für niedrigere Temperaturen sorgt. Vor allem im Süden dürfte der Tag noch sonnig und heiß beginnen, Wolken und Schauer werden sich ausgehend von der Obersteiermark aber ab Mittag ausbreiten, dann sind auch wieder vermehrt Gewitter und Schauer im Süden möglich. Die Tageshöchstwerte werden sich zwischen 24 und 32 Grad bewegen.