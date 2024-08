Schneller zu einem Termin beim Kassenarzt kommen: Das wünschen sich wohl viele steirische Patientinnen und Patienten. Einen Vorstoß, um das speziell bei Frauenärzten möglich zu machen, kam am Wochenende von Andreas Huss, dem Obmann der Österreichischen Gesundheitskasse (ÖGK): Spezielle Gesundheitszentren für Gynäkologen sollen dafür sorgen, dass sich wieder mehr Frauenärztinnen und -ärzte für eine Kassenstelle erscheinen. In solchen Frauengesundheitszentren sollen nach ÖGK-Plänen Gynäkologinnen mit Hebammen zusammenarbeiten. Den Vorschlag griff nun auch der steirische Gesundheitslandesrat Karlheinz Kornhäusl auf, der so ein Frauengesundheitszentrum für die Steiermark will. Dafür strebt mithilfe des steirischen Nationalratsabgeordneten und ÖVP-Gesundheitssprecher Josef Smolle eine Gesetzesänderung erwirken. Denn: Bis dato sieht das Primärversorgungsgesetz nur Allgemeinmedizinische und Kinder-Gesundheitszentren vor.