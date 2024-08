Kurz vor 14 Uhr fuhr am Freitagnachmittag ein 74-Jähriger aus dem Bezirk Graz-Umgebung mit seinem Motorrad auf der St. Gotthard-Straße in Richtung Osten. An der Kreuzung Hoschweg wollte der Biker einen E-Scooter-Lenker (21) überholen, übersah jedoch, dass dieser nach links abbiegen wollte. Es kam zur Kollision, in deren Folge beide Lenker stürzten.

Der 21-jährige Scooterlenker aus Graz erlitt dabei schwere Verletzungen und musste mit der Rettung in das UKH Graz eingeliefert werden, wo er ambulant behandelt wurde. Der 74-jährige Mann erlitt bei dem Unfall leichte Verletzungen. Ein Alkotest verlief bei beiden Lenkern negativ.