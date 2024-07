Ein nichtiger Anlass, ein Stromausfall in mehreren Zimmern, führte im März in einer Flüchtlingsunterkunft in Graz-Umgebung zu einem Wortwechsel - „Misch dich nicht ein, wenn ich mit der Chefin (Vermieterin) spreche.“ - und zu einer kleinen „Schupferei“. Die Kleinigkeit eskalierte so sehr, dass einer der Beteiligten, ein 18 Jahre alter Afghane, sich am Dienstag am Straflandesgericht Graz wegen versuchten Mordes verantworten musste.