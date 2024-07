Großeinsatz für die Feuerwehren in Rottenmann am Donnerstagnachmittag: In einer Kfz-Werkstätte standen vier Fahrzeuge in Brand, drei Männer aus dem Bezirk Liezen im Alter von 27, 41 und 46 Jahren konnten nur knapp aus dem Gebäude entkommen. Sie erlitten durch die Flammen und den Rauch Verletzungen unbestimmten Grades.

Zeugen hatten den Notruf abgesetzt. Als die Polizei bei der Werkstätte eintraf, war die Feuerwehr bereits am Löschen. Zwei der verletzten Männer (41, 46) wurden in das LKH Rottenmann verbracht, der 27-Jährige konnte zu Hause versorgt werden.

Der Brand dürfte beim Abpumpen von Benzin aus dem Tank eines Pkw ausgebrochen sein, die Benzindämpfe hatten sich demnach entzündet, berichtet die Polizei. Die Ermittlungen dazu laufen aber derzeit noch. Der Schaden kann noch nicht genau beziffert werden. Die Freiwilligen Feuerwehren Rottenmann, Bärndorf, Stainach und Trieben standen mit insgesamt 52 Kräften im Einsatz.