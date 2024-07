31 Grad im Schatten, die Nachmittagssonne knallt am Freitagnachmittag vom Himmel. Noch ist es verhältnismäßig ruhig für einen solchen Hitzetag in der Grazer Auster in Eggenberg. Im Kinderbecken toben Jung und Alt zugleich, immer und immer wieder geht es auf den Rutschen nach unten. Im Schwimmerbecken geht es etwas ruhiger zu, trotzdem sind gleich mehrere Augenpaare um die Sicherheit der Gäste bedacht. „Ab 16 Uhr wird es hier voll“, sagt Hauptbademeister Andreas Peissel. Der Profi muss es wissen, denn schließlich macht er seinen Job schon seit mehr als neun Jahren – leidenschaftlich.