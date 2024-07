Wenn er seinen Stab schwingt, zaubert er. Was herauskommt, ist eine ganz eigene Art von Magie. Denn Steirer David Schlager bringt als Dirigent ganze Orchester erfolgreich zum Klingen. Als einer der jüngsten Studierenden absolvierte der 30-Jährige aus Mautern an der Kunstuniversität Graz die Dirigierklasse, heute nimmt er mit seinem Talent regelmäßig Preise mit nach Hause. Erst 2023 gewann er den Operndirigierwettbewerb in Bulgarien, vor Kurzem bestieg er beim Constantin-Silvestri-Dirigierwettbewerb in Bukarest erneut das höchste Stockerl. Nicht nur die Jury gab dem Steirer ihre Stimme, auch die Mehrheit des Orchesters und der Musiker wählten Schlager zum Sieger. „Das ist eine besondere Ehre, denn die Musiker sind es, die mit den Dirigenten zusammenarbeiten und in ihrer Karriere schon viel gesehen haben.“