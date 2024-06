Eine Motorradfahrerin aus Graz-Umgebung war am Freitag gegen 15.45 Uhr auf der A9 im Plabutschtunnel in Fahrtrichtung Spielfeld unterwegs. Bei Straßenkilometer 179,200 sürtze die gebürtige Kroatin nach einem Bremsmanöver. Sie erlitt dabei Verletzungen unbestimmten Grades. Das Rote Kreuz brachte die 37-jährige Frau zur weiteren Behandlung in das UKH Graz. Die Weströhre des Tunnels musste für eineinhalb Stunden gesperrt werden. Am Motorrad entstand ein Schaden in unbekannter Höhe.