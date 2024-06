Weiterhin „großen Handlungsbedarf“ sieht FPÖ-Bundesrat Markus Leinfellner bezüglich der „massiven Personalknappheit“ an den steirischen Gerichten. Ausgangspunkt war unter anderem ein Bericht in der Kleinen Zeitung über die Überlastung der Richter am Landesgericht für Zivilrechtssachen (LGZ) im April. Gerichtspräsident Bernhard Deu hat damals angesichts der Lage in einem Schreiben an die Rechtsanwaltskammer-Präsidenten Michael Kropiunig, den dieser an alle Anwälte weiterleitete, die Anwälte um Geduld und quasi um „Gnade“ bei Fristsetzungen gebeten. FPÖ richtete daraufhin eine Anfrage an Justizministerin Alma Zadic (Grüne), deren Beantwortung nun vorliegt.