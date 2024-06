„Guppensieger, Gruppensieger, hey, hey“ hallte es nach dem Abpfiff durch die Fanzone der Kleinen Zeitung am Karmeliterplatz in Graz. Denn nach 96 Minuten des Hoffens, war der Sieg der österreichischen Nationalelf in trockenen Tüchern. „Ich hätte niemals damit gerechnet, dass wir Gruppensieger werden, in einer solchen Gruppe so abzuliefern, das ist einfach nur unglaublich“, freute sich Paul Perner (28). „Es war die ganze Zeit ein Auf und Ab, aber ich habe gewusst, wir können heute was reißen und Frankreich lässt was liegen. Dass wir jetzt Erster in dieser Todesgruppe sind, ist unfassbar, jetzt ist alles möglich“, stimmte Florian Baumgartner (29) zu. Die Vorfreude auf das Achtelfinale ist damit riesig groß. „Es gibt keine Worte, die beschreiben können, was gerade in Österreich passiert“, resümierte Marcel Nagl (22).