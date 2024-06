„Solche Vorfälle im Straßenverkehr häufen sich. Es kommt praktisch wöchentlich vor, dass jemand aussteigt und einen anderen Verkehrsteilnehmer bedroht. Man muss das sanktionieren, um zu zeigen: So etwas geht einfach nicht“, findet Rechtsanwalt Gunther Ledolter. Beim Prozess am Straflandesgericht vertritt er eine Mutter, die die Szenen an einer Kreuzung in Graz wohl nicht so schnell vergessen wird.