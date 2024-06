Für Österreichs Team wird es ja erst zu Wochenbeginn so richtig ernst und so war es auch keine allzu große Überraschung, dass das EM-Fieber in der Grazer Fanzone beim Eröffnungsmatch Deutschland gegen Schottland am Freitagabend höchstens in den Bereich „leicht erhöhte Temperatur“ stieg. Beim größten Grazer Public Viewing am Karmeliterplatz herrschte unter den rund 1.500, zum überwiegenden Teil recht jungen, Fans beste Gastgartenstimmung.