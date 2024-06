Auf die Frage, was er mitgenommen habe, serviert der Beschuldigte als Antwort: „Essen! Schnitzel, Käsespätzle, Schinkenfleckerl. Das, was mir halt geschmeckt hat. Aber immer erst, als wir schon geschlossen hatten. Die Menüs hätte man ja nicht mehr verkaufen können. Deshalb bin ich nicht schuldig.“ Die Mitnahme der nicht mehr weiterverkaufbaren Speisen und der Diebstahl von Getränken haben (wie berichtet) insgesamt acht Angestellten den Job in einem steirischen Restaurantbetrieb gekostet. Und führten zu einer Anklage wegen Diebstahls. Bei sieben Mitarbeitern kam es im April aufgrund ihrer geständigen Verantwortung zu einer Diversion auf Probe.