In Zeiten, wo tagtäglich in Österreich tonnenweise Lebensmittel im Müll landen, sorgt diese Causa doch für gewisse Irritationen: In einem steirischen Restaurant- bzw. Kantinenbetrieb haben mehrere Angestellte laufend Lebensmittel, die nicht mehr zum Verkauf geeignet waren, mit nach Hause genommen. Obwohl dies den Mitarbeitern des Betriebs laut Hausordnung definitiv und bekannterweise nicht erlaubt ist, wurde das Einpacken in der betroffenen Gaststätte offenbar intern auf unterer Ebene still und heimlich geduldet. Jahrelang dürfte es dort gelebte Praxis gewesen sein, dass Lebensmittel, die ansonsten weggeworfen werden, von Mitarbeitern als „Restlverwerter“ mit nach Hause genommen wurden.