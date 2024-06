Angebote, Telefonate und Unterlagen wirkten seriös, doch der „Makler“ vermietete an Grazer Wohnungssuchende nur Airbnb-Ferienbleiben. Der Polizei sind derzeit 12 Geschädigte in Graz bekannt. Der Schaden macht mehr als 30.000 Euro aus. „Es ist aber durchaus von weiteren Opfern auszugehen“, so die Landespolizeidirektion.