Ein 53-Jähriger musste am Samstag mit dem Rettungshubschrauber ins Spital geflogen werden. Er hatte im Garten seines Hauses in Frohnleiten mit einem Gas-Luft-Brennofen Aluminiumbarren geschmolzen. Der Hobbykünstler wollte sie später zu Kunstobjekten weiterverarbeiten. Das Wasser, das der vorangegangene Regen mitgebracht hatte, war jedoch noch nicht aufgetrocknet und fiel von den Blättern der Bäume in das flüssige Aluminium. Es kam zu einer heftigen Explosion, bei der der Mann Verbrennungen an beiden Augen, im Gesicht sowie an Hals und Oberkörper erlitt. Er wurde vom Roten Kreuz sowie vom Rettungsteam Christophorus 17 erstversorgt und anschließend ins LKH Graz geflogen. Fremdverschulden ist auszuschließen.